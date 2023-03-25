مُدرّبٌ شهير مُتهم بالتزوير وغسيل الاموال والاحتيال الضريبي

نشر موقع وصحيفة A Bola البرتغاليه خبراً مفاده أن ابيل فيريرا، المدرب البرتغالي لنادي بالميراس البرازيلي، متهم بالإشتراك مع عصابة تقوم بتزوير مستندات وغسيل الاموال واخفاء الاصول المالية لحسابات مصرفية والاحتيال الضريبي.

ورد فيريرا، اللاعب السابق، والمدرب الذي قاد أندية سبورتنغ وسوبرتنغ براغا في بلاده وباوك ساولينك اليوناني، قبل أن يتسلّم تدريب بالميراس في العام 2020، بأن "الاتهام صحيح فأنا لديّ شراكة واحدة فقط وقد بدأت منذ العام 2006 مع زوجتي، كما تضامن النادي البرازيلي مع مدربه البرتغالي.





