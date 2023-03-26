قبيل "كلاسيكو الكأس" - مصائب برشلونة لا تأتي فُرادى !!

من حيث المبدأ، وإذا لم تحصل مفاجآت إيجابية، أو ربما سلبية في ظل استمرار"الفيفا دايز"، يبدو أن برشلونة هو المتضرر الأكبر من هذا التوّقف الدولي.ففيما يعيش الفريق الكاتالونيّ نسقاً تصاعدياً دفاعياً وهجومياً، توّجه بالفوز على غريمه الأزليّ ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك في كلاسيكو البرنابيو (1-0) ثم في الليغا في كلاسيكو الكامب نو (2-1)، رافعاً الفرق الى 12 نقطة في صدارة الدوري قبل 12 جولة على ختامه.وقبيل إياب نصف كأس الملك في الكامب نو، والمقرر ليل الأربعاء الخامس من نيسان - أبريل المقبل، يعيش برشلونة سلسلة من الاصابات التي ضربت صفوفه، بدأت بعدم إبلال الثلاثي الفرنسي عثمان ديمبيلي والاوروغوياني رونالد أراوخو والاسباني بيدري من الاصابة حتى الآن.وتصاعدت الأمور مع الاعلان عن اصابة الهولندي فرينكي دي يونغ، وبالامس المدافع الدانماركي أندرياس كريستينسن، والمباريات الدولية لا تزال جارية.إذن، يبدو أن المدرب الاسباني تشافي هرنانديز في مأزق حقيقي، الا اذا اسعفه طاقمه الطبي، وتمكن من استعادة أراوخو على الأقل، وربما دي يونغ قبل الكلاسيكو الآتي.