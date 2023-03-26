جورجينا عن علاقتها برونالدو .. متزوجان في عينيّ الله

مع إطلاق الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا"، من إنتاج منصة "نت فليكس"، تحدثت الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عن طبيعة علاقتهما، فقالت أنهما متزوجان أمام الله.

وأضافت جورجينا "أنا ورونالدو متزوجان في عينيّ الله، وهذا ما يهمني، إنه يحمينا ويبقينا سويا، ومع ذلك سيأتي حفل الزفاف في يوم من الأيام، وأنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أحلامي وهي تتحقق، فأنا أقدّر الفرص التي منحها لي الله".

ولدت جورجينا رودريغيز في 27 كانون الثاني - يناير 1994، وانتقلت في سن صغيرة من الأرجنتين إلى إسبانيا، حيث جذور عائلتها، وعاشت في ضاحية جاكا في مقاطعة هويسكا، وبدأت علاقتها مع رونالدو في العام 2016، حين صادفها وهي تعمل في محل غوتشي الشهير للملابس.



