فيديو - نجاة لاعب من سكتة قلبية على أرض الملعب

تم إلغاء مباراة في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا بسبب انهيار لاعب، حيث هرعت سيارة إسعاف إلى أرض الملعب بعد أن أغمي على دراجيسا غوديلي من قرطبة خلال المباراة ضد راسينغ فيرول في ملعب نويفو أركانجيل.
ووقع الحادث في الدقيقة 11 من الشوط الأول، حيث ذكرت ماركا، أن اللاعب عانى من سكتة قلبية، ولحسن الحظ نجح الفريق الطبي بإنعاشه.
وغادر قلب الدفاع البالغ من العمر 25 عاماً الملعب في سيارة الإسعاف وهو واعٍ، وبدا أن الشاب يرغب في الاستمرار على الرغم من الحادث المقلق، لكنه نقل في النهاية إلى مستشفى رينا صوفيا للمراقبة.
وأكد نادي قرطبة للجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي أن غوديلي في حالة مستقرة، شاكراً الفريق الطبي الذي تصرف بسرعة "لإنقاذ" اللاعب الصربي، وهو الشقيق الأصغر للاعب إشبيلية نيمانيا غوديلج، الذي شارك مع منتخب صربيا في مونديال قطر 2022.