فيديو - نجاة لاعب من سكتة قلبية على أرض الملعب

Situación dramática en El Arcángel. Atienden a Dragi Gudelj sobre el verde. El central del @CordobaCF_ofi se ha desplomado y la ambulancia ha accedido al terreno de juego. Le han realizado un masaje cardíaco. Está consciente y ha intentado levantarse. pic.twitter.com/edlJxpGsaj — COPE Córdoba (@COPECordoba) March 25, 2023

تم إلغاء مباراة في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا بسبب انهيار لاعب، حيث هرعت سيارة إسعاف إلى أرض الملعب بعد أن أغمي على دراجيسا غوديلي من قرطبة خلال المباراة ضد راسينغ فيرول في ملعب نويفو أركانجيل.ووقع الحادث في الدقيقة 11 من الشوط الأول، حيث ذكرت ماركا، أن اللاعب عانى من سكتة قلبية، ولحسن الحظ نجح الفريق الطبي بإنعاشه.وغادر قلب الدفاع البالغ من العمر 25 عاماً الملعب في سيارة الإسعاف وهو واعٍ، وبدا أن الشاب يرغب في الاستمرار على الرغم من الحادث المقلق، لكنه نقل في النهاية إلى مستشفى رينا صوفيا للمراقبة.وأكد نادي قرطبة للجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي أن غوديلي في حالة مستقرة، شاكراً الفريق الطبي الذي تصرف بسرعة "لإنقاذ" اللاعب الصربي، وهو الشقيق الأصغر للاعب إشبيلية نيمانيا غوديلج، الذي شارك مع منتخب صربيا في مونديال قطر 2022.