مفاجأة .. واندا نارا وماورو إيكاردي معاً من جديد

عادة ما تكون وسائل التواصل الاجتماعي أفضل مكان لمعرفة ما إذا كانت علاقة المشاهير تسير على ما يرام أو لا تمر بأفضل لحظاتها.هذه هي حالة واندا نارا وماورو إيكاردي، فوفقاً لشبكاتهما الاجتماعية، يبدو أن المصالحة تمت بين الثنائي اللذي شغل المتابعين بخلافاتهما ومصالحاتهما.حالياً، يتواجد ماورو إيكاردي في بلده الأرجنتين، مستفيداً من فترة التوقف الدولي، إذ سافر لاعب كرة القدم برفقة فرانشيسكا وإيزابيلا ابنتيه من واندا، واستغلت سيدة الأعمال الأرجنتينية الموجودة هناك هذه الزيارة للتصالح معه، وقدمت له الهدايا ورافقته إلى أحداث مختلفة.وكان احد هذه الاحداث حفل زفاف الممثلة الأرجنتينية والمضيفة ليزي تالياني مع عارض الأزياء سيباستيان نيبوت، حيث استمتعت واندا نارا التي تعيش لحظة مهنية وشخصية رائعة، بفضل ظهورها بنجاح لأول مرة على التلفزيون الأرجنتيني كمضيفة لبرنامج "Masterchef".في هذا الحدث، رقص إيكاردي وواندا على إيقاع الموسيقى، وخلال إحدى الأغاني، انتهزت واندا الفرصة لتوجيه رسالة إلى إيكاردي، أنها لم تنس علاقته مع شاينا سواريز، حيث أشارت له بإصبعها أنها لا تنسى أنه خدعها ، بانتظار ان نرى كم من الوقت يمكنهما البقاء على علاقة جيدة.