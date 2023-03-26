تياغو سيلفا عامل بناء ماهر

تحول نجم تشيلسي تياجو سيلفا إلى عامل بناء ماهر أثناء غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، حيث تم استبعاده لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الركبة في المباراة التي خسرها البلوز (0-2) أمام توتنهام الشهر الماضي.

وظل سيلفا حاضراً بشكل واضح في ستامفورد بريدج طوال فترة توقفه، حيث دعم زملاءه في الفريق من المدرجات، كما كان عاملاً مجتهداً في المنزل خلال فترة إصابته.

وشاركت إيزابيل، زوجة قلب الدفاع مقطع فيديو لزوجها وهو يصعد سلماً أثناء قيامه ببعض الأعمال في المنزل، وضحك سيلفا عندما أدرك أنه تم تصويره، مرتدياً سترة منتفخة.

