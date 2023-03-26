لن تُصدّقوا المبلغ الذي يتقاضاه رونالدينيو في Kings League

يواصل النجم البرازيلي رونالدينيو التألق على الرغم من سنّه ومن اعتزاله، بعد أن أبدع لأندية كبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان.

اليوم، بات رونالدينيو أحد لاعبي كرة القدم في فريق Porcinos FC الذي يلعب في المسابقة التي أطلقها المؤثر إيباي لانوس ونجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، وتحمل اسم Kings League.

وكما كشف تقرير Business Insider، فإن راتب اللاعب السابق ليس برّاقاً كما قد يتوقع البعض، بل على العكس تماماً، ففيما يتقاضى ليونيل ميسي أكثر من 600 الف يورو تقريباً لكل مباراة، لا يحصل رونالدينيو على أكثر من 70 يورو لكل مباراة.

لا، هذا ليس خطأ مطبعي، اذ لا يوجد المزيد من الأصفار، الا ان شركة كوزموس المملوكة من جيرارد بيكيه، تدفع له ما بين 10 و15 ألف أثناء لمجرد مشاركته في دوري الملوك.





