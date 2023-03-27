رئيس حكومة كاتالونيا يدخل على خط عودة ميسي الى برشلونة

دخل بيري أراغونيس، رئيس حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني، للحديث عن أهمية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى عاصمة الإقليم، ونادييها الأكبر برشلونة.وبعد أن أعلن جوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني عن الأبواب المفتوحة أمام عودة ميسي، وكلام عدد من زملائه السابقين عن انتظاره بأذرع مفتوحة، ومع اقتراب عقده من نهايته مع ناديه الحالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، جاء كلام أراغونيس ليعطي بُعداً سياسياً واقتصادياً للمسألة.وقال أراغونيس أثناء تواجده في نهائي "دوري الملوك" الذي أقيم أمس الأحد "يرغب الكثير منا في ذلك، أعرف الأرقام يجب أن تكون متوازنة وهو أمر معقد للغاية، لكن ميسي سيساعد في تقديم من المزيد من الفائدة إلى برشلونة".وطلب النجم الأرجنتيني الحصول على راتب يزيد على الذي يحصل عليه حاليا في باريس، أي 40 مليون يورو، فيما يتلقى حاليا عروضا كبيرة من أندية سعودية.