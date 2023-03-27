فيديو - كريستيانو يتألق ويُلبّي نداء طفلٍ مُصاب بالسرطان

فيما سحق المنتخب البرتغالي مضيفه منتخب لوكسمبورغ بنصف "دزينة" من الأهداف ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا، كانت حصّة النجم كريستيانو رونالدو هدفين من هذه الغلّة، وبرناردو سيلفا اثنين، وجواو فيليكس وأوتافيو ورفائيل لياو هدفاً لكل منهم.

ورفع منتخب البرتغال رصيده الى ست نقاط في صدارة المجموعة العاشرة جمعها من انتصارين على منتخبيّ لوكسمبورغ وليشتنشتاين، وخلفه منتخب سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

من جهة ثانية، تفاعل نادي النصر السعودي، الذي يلعب رونالدو في صفوفه مع نداء انسانيّ من مواطن سعودي يُدعى عبد العزيز بن حمد، طلب فيه دعم النجم البرتغالي لطفل مصاب بمرض السرطان، وتواصلت ووافقت على الطلب، بعد عودة كريستيانو من فترة التوقف الدولي.

ونشر عبد العزيز صورة على تويتر للطفل في أحد المستشفيات وصورة أخرى لرونالدو بقميصي النصر والمنتخب البرتغالي وكتب "محمد درّسته منذ سنوات، وزرته في البيت بعد إصابته بالسرطان، ووجدت أنه يحتاج لدعم نفسي حتى يتجاوز صدمة المرض الذي غيّر ملامحه وغيب ابتسامته".

وأضاف "طلبه بسيط بالنسبة لإدارة نادي النصر لكن يعني له الشيء الكثير، محمد متيّم وعاشق لرونالدو، وطلبه البسيط هو أن يحضر للنادي ويتصوّر مع الأسطورة كريستيانو رونالدو".