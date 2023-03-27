نجل مارسيلو يواصل رحلة التألق مع ريال مدريد

لم يتوقف إنزو، نجل البرازيلي مارسيلو، عن التسجيل بعد عودته من الإصابة، وللعب مع فريقه في أكاديمية ريال مدريد للشباب، حيث سجل ثلاثة أهداف في ست دقائق بعد أن دخل كبديل.وسجل إنزو ، البالغ من العمر 13 عاماً، أربعة أهداف في الديربي ضد أتلتيكو مدريد رافعاً رصيده هذا الموسم إلى 32 هدفاً في 14 مباراة لفريق تحت 14 عاماً.وفي دردشة مع The Athletic، قال إنزو عندما سئل عن أحلامه في كرة القدم "أكثر ما أريده هو الوصول إلى الفريق الأول واللعب لريال مدريد، والثاني هو الفوز بكأس العالم، والثالث هو الاستمرار في الفوز على والدي في الفيفا".وأضاف عن قدوته في اللعبة، بعد ذكر كريم بنزيما ورونالدو نازاريو "هذا بصرف النظر عن والدي، وأكثر ما أفتخر به هو أنه أينما ذهبنا، يعامله الجميع بنفس الطريقة، إنه متواضع، لا يغير أي شيء مع أي شخص كان".