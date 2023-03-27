فيديو - المُقتحمة العارية لنهائي دوري الأبطال أصبحت طيّاراً مُحترفاً

Kinsey Wolanski She was brave Historical pic.twitter.com/TrXedB8tEN — Yonas G. ( LIVERPOOL )✌ (@yoninatanim) June 7, 2019

لا يتذكّر المُتابعون لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بأنه انتهى الى فوز ليفربول على توتنهام وحسب، بل في الغزو الذي قامت به عارضة الأزياء الأميركية الشابة كينزي وولانسكي، ما حوّلها الى نجمة من صفحات إعلانية للبالغين إلى شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن تحترف الطيران (!).ففي حساباتها المختلفة على شبكات التواصل، نشرت الشخصية العامة المثيرة للجدل، والتي ظهرت لأول مرة على موقع Onlyfans الإباحي في بداية عام 2023، مقاطع فيديو وصور تُظهر أنها احترفت مهنة قيادة الطائرات، وأنها تتقدم خلف عجلة القيادة،وقالت وولانسكي "لقد طرت 112 ساعة قبل إجراء اختبار التحقق، وكان عليّ أن أجتاز ثلاثة اختبارات، الامتحان الكتابي المكثف، الامتحان الشفوي على الأرض، وأخيراً الامتحان على متن الطائرة "، وهو ما حصل بالفعل.