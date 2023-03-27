مُدرّجات ويمبلي ملعب سياسي .. زوّدونا بالـ "أف 16" !!

في المستطيل الأخضر، انتهت مباراة ملعب ويمبلي في لندن الى فوز انجلترا على ضيفتها أوكرانيا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في كرة القدم، لكن الأمر كان مُختلفاً على المُدرّجات.

فقد حولت الجماهير الأوكرانية مُدرّجات ويمبلي إلى "استعراض سياسي"، تخلله ترديد شعارات ضد روسيا، ورفع لافتات تدعو الدول الغربية الى تزويد بلادهم بطائرات حربية مقاتلة من طراز أف16، ثم إطلاق عشرات الطائرات الورقية نحو أرض الملعب، لإيصال المعنى نفسه.

وأنشد مُشجّعون أوكران أغنية بعنوان "عشرات القاذفات الألمانية" كما وزعوا منشورات ورقيّة كُتب عليها كلمات الأغنية مع استبدال عبارة "القاذفات الألمانية" بـ"القاذفات الروسية".