زوجة أشرف حكيمي تتحدث للمرة الأولى فماذا قالت؟

تحدثت الممثلة هبة عبوك، زوجة نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، عن الوضع القانوني والشخصي الذي تعيشه بعد اتهام زوجها بالاغتصاب، وابتعادها مع عائلتها عنه.وحصلت صحيفة البايس على حديث مع الممثلة المولودة في مدريد، ذات الأصل التونسي، شرحت فيه كيف شعرت بالاضطراب، حيث اعترفت والدة أطفال أشرف حكيمي بأنها شعرت بالحاجة الى شرح موقفها بعد شهر من الصمت.وقالت عبوك أن الانفصال عن شريكها كان قراراً تم اتخاذه قبل اتهام لاعب كرة القدم بالاغتصاب، وعلاوة على ذلك، لم تخف حقيقة أن المشاكل القانونية الخطيرة التي يواجهها زوجها السابق لم تكن سهلة عليها.وأضافت "بعد اتخاذنا قرار الانفصال قانونياً، وتوقفنا عن العيش معاً، وأثناء انتظار إجراءات الطلاق، كان عليّ مواجهة خبر الاغتصاب، بالإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد الذي يأتي مع الانفصال، فمع قبول الحزن الذي يأتي مع فشل مشروع عائلي أعطيته جسدي وروحي كان علي أن أواجه هذا العار".وأعربت هبة عبوك عن ثقتها في "العمل الجيد لنظام العدالة" في مواجهة "خطورة" الاتهام، وأكدت أنها طوال حياتها كانت وستظل دائما إلى جانب الضحايا في هذه الحالات.