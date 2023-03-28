برشلونة يواصل هجومه المضاد في قضية نيغريرا

يواصل نادي برشلونة هجومه المضاد في قضية اتهامات بالفساد الرياضي مرتبطة بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الليغا خوسيه نيغريرا، من أجل الحصول على امتيازات معينة.

فقد أعلن النادي أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا في 12 نيسان - أبريل المقبل، لشرح موقفه بالتزامن مع انتهاء التحقيق الداخلي الذي فتحه مجلس الإدارة في قضية نيغريرا.

ومن المتوقع أن يتخلل المؤتمر الصحفي رسالة إلى أعضاء النادي تشرح الإستراتيجية التي سيتبّعها في الأشهر المقبلة في قضية نيغريرا، ودعوة أخرى إلى الرعاة للهدوء والدفاع عن براءة برشلونة، والاعلان عن توجيه خطاب إلى الهيئات الرسمية مثل اليويفا ورابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

