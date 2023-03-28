فيديو - kings league يُمتع في برشلونة فهل يقيمه بيكيه في مدريد؟

The Camp Nou chanted Lionel Messi's name at the Kings League final 🔈



(via @AvivLevyShoshan) pic.twitter.com/Oi2yHBKUVK — B/R Football (@brfootball) March 26, 2023

🎬 | President Joan Laporta during the Kings League Final yesterday.pic.twitter.com/MPfYlOCHGn — infosfcb  (@infosfcb) March 27, 2023

"دوري الملوك" او kings league هي بطولة كرة قدم نظمها لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه وبعض الشركاء وتم نقل مجرياتها على منصات عدة كيوتيوب وتويتر وتويتش.ضمت البطولة ١٢ نادياً، حيث اختلفت قوانينها عن قوانين كرة القدم المتعارف عليها، كإضافة ركلات ترجيح في حال التعادل في نهاية أي مباراة، والسماح برمي الكرة باليد، وذلك بهدف إضافة بعض الحيوية ليشعر الجمهور بالحماس والمتعة التي كان بطلها الاول رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا.وأقيمت مباراتيّ الدور نص النهائي من النسخة الشتوية من هذه البطولة على ملعب كامب نو التابع لبرشلونة، وتوج نادي El Barrio باللقب، في مباراة حشدت حوالي تسعين الف متفرج في مدرجات الملعب، ما سمح للنادي الكاتالوني بتقاضي أكثر من مليوني يورو.والغريب كان قيام ايكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق بنشر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، تمنى فيها إقامة مباريات نصف نهائي البطولة المقبلة في ملعب سانتياغو برنابيو الخاصب ريال مدريد، بعد تجديده.فهل يستجيب بيكيه، وهو الكاتالوني الذي أمضى الفترة الأطول من مسيرته في برشلونة، بتنظيم بطولة على ملعب النادي الملكي؟ وهل سيقبل الريال بهذا الاقتراح؟.