صورة تفضح نجم مانشستر يونايتد .. جريمة جنائية ؟!

ظهر مدافع مانشستر يونايتد براندون ويليامز وهو يستنشق من بالون أثناء وجوده في مقعد الراكب في سيارة في صور جديدة تم التقاطها بالقرب من ملعب تدريبات النادي.وفي الصور، بدا الشاب البالغ من العمر 22 عاماً وهو يضع البالون على شفتيه أثناء تنقله في سيارة مرسيدس برابوس خارقة مع صديق.وليس من الواضح ما الذي كان ويليامز يستنشقه من البالون، علماً أن البعض يستخدمها لاحتواء أكسيد النيتروز ثم تنشقه للحصول على نشوة قصيرة العمر، وهو ما يعتبر جريمة جنائية.ولعب ويليامز، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لليونايتد في عام 2019، خمس دقائق فقط تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاج هذا الموسم.