نجمٌ يواجه حكماً بالسجن 16 عاماً و15 مليون يورو .. إليكم السبب

يواجه هذا النجم حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً، وغرامة تصل إلى 15 مليون يورو، لقيادته منظمة تهريب مخدرات كانت تتاجر بكميات كبيرة منها من اسبانيا الى دول اوروبية أخرى، حيث لعب دوراً رئيسياً داخل هذه الشبكة، فكان مسؤولاً عن إعطاء الضوء الأخضر للعمليات، وفقاً للنيابة.

انه سيرجيو كونتريراس ، المعروف في كرة القدم باسم كوكي ، حيث يقع النجم في اندية ملقة وأولمبيك مرسيليا وسبورتنج دي لشبونة ورايو فاليكانو، في مرمى نيران نظام العدالة الإسباني.

ستشمل المحاكمة، المقرر إطلاقها يوم الاثنين في محكمة ملقة الإقليمية، 17 متهماً يُزعم أن لديهم علاقة وثيقة بهذه المنظمة، ومن بينهم شريك لاعب كرة القدم السابق وشقيقه.

وليست المرة الأولى التي تلاحق فيها المحاكم اللاعب الذي كان من بين 20 اعتقلوا في عملية ضد تهريب المخدرات صادر فيها الحرس المدني طنا من الحشيش وأسلحة، حيث أمضى كوكي عاماً وثمانية أشهر في السجن بعد أن دفع كفالة قدرها 15 ألف يورو حصل بها على حريته المؤقتة.

