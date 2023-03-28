تكريم مُذهل لميسي وبيليه ومارادونا يوّجهان رسالة اليه

في احتفال أجري في مقر اتحاد دول أميركا الجنوبية - الكونميبول في باراغواي، قبيل إجراء قرعة "كأس كوبا ليبرتادوريس" الليلة الماضية، وفي حضوره شخصياً، تم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي للنجم ليونيلميسي وهو يحمل كأس العالم التي حصدها أخيراً في قطر.

ووُضع تمثال ميسي في متحف اتحاد أميركا الجنوبية الى جانب تمثاليّ الراحلين، مواطنه دييغو مارادونا والملك البرازيلي بيليه.

وجرى ذلك على هامش الاحتفال الذي أقيم في مركز المؤتمرات في الكونميبول، تكريماً لمنتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم، وأعاده الى أميركا الجنوبية، بعد أن فازت به توالياً كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وخلال حفل التكريم، تم استخدام الهولوغرام كي يوّجه الأسطورتان بيليه ومارادونا كلمات تقدير إلى ميسي، فقال مارادونا "دع الآخرين يتحدثون أنك ستكون الأفضل في التاريخ كله .. اليوم استمتع، أحبك كثيرا يا ليو".

🤯🇦🇷 La estatua en honor a Lionel Messi, que hizo la Conmebol y que estará junto a la de Pelé y Maradona en Asunción.pic.twitter.com/18z5CtbRyv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 27, 2023