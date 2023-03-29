فيديو - ميسي ينضم الى نادي المائة فمن يرافقه فيه؟

MESSI WHAT A CRAZY HALF, ENJOY THE GOALS!!!! 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/f9nwKcoUeS — mx ⭐️⭐️⭐️ (@MessiMX30iiii) March 29, 2023

ليونيل ميسي يصنع التاريخ مرة تلو الآخرى، وقد أصبح كابتن الأرجنتين الآن عضواً في نادي اللاعبين أصحاب الأهداف الدولية المائة، في إنجاز تاريخي يتقاسمه فقط مع لاعبين آخرين هم كريستيانو رونالدو (122)، الذي يتصدر القائمة والإيراني علي دائي (109).وكان النجم الأرجنتيني يمتلك 99 هدفاً قبل الفوز على كوراساو ودياً فجر يوم الاربعاء (7-0)، ولم يستغرقه الأمر سوى شوط واحد لتسجيل "هاتريك" في ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس.وجاء الهدف رقم 100 من تمريرة حاسمة جميلة من جيوفاني لو سيلسو، ليساهم لاعب خط وسط فياريال بتسجيل ميسي هدفاً مخصص لكتب التاريخ في الدقيقة 20.وجاء الرقم 101 بعد 13 دقيقة فقط، بتمريرة قصيرة من نيكولاس غونزاليس لاعب فيورنتينا، ثم اكتملت ليلة هاتريك ميسي بتمريرة أخرى من لو سيلسو من منتصف الملعب، ليقوم مهاجم باريس سان جيرمان بتجاوز دفاع كوراساو والتسجيل.أفضل 10 هدافين دوليين في كل العصوركريستيانو رونالدو - 122 (البرتغال)علي دائي - 109 (إيران)ليونيل ميسي - 102 (الأرجنتين)مختار دهاري - 89 (ماليزيا)سونيل شيتري - 85 (الهند)فيرينك بوشكاش - 84 (المجر / إسبانيا)علي مبخوت - 80 (الإمارات)غودفري تشيتالو - 79 (زامبيا)حسين سعيد - 78 (العراق)روبرت ليفاندوفسكي - 78 (بولندا)