زوجة بريمه تتسبب بفضيحة غير مقصودة .. عارية أمام الكاميرا

تمت مقاطعة الفائز بكأس العالم، الألماني أندرياس بريمه بشكل مضحك من قبل زوجته نصف العارية خلال رسالة فيديو عيد ميلاد موجهة إلى أحد المشجعين.وكان بريمه سجل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين في نهائي ألمانيا عام 1990، ولا يزال المدافع السابق، الذي خاض 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده، يعتبر بطلاً قومياً، ويطلب العديد من مشجعي كرة القدم رسائل عيد ميلاد شخصية منه.الا ان أحدهم تمكن من الحصول على أكثر مما كان يتوقع، إذ بدأ بريمه الفيديو الخاص به بالطريقة المعتادة، حيث واجه الكاميرا مباشرة ليتمنى للمشاهد الأمنيات السعيدة، لكنه انزعج من ضجيج قادم من جانبه الأيمن، وعندما استدار تبعته الكاميرا أيضاً، لتظهر زوجته عارية الصدر وهي تدخل الغرفة.سرعان ما أدار بريمه الكاميرا مرة أخرى قبل أن يتصرف وكأن شيئًا لم يحدث، ولكن بطريقة ما، انتهى الأمر بانتشار الفيديو بشكل واسع، حيث سجل ملايين المشاهدات.