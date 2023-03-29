ريال مدريد عرض رقم رونالدو على فينيسيوس ورفضه فلماذا؟

وفقاً لـESPN، عرض ريال مدريد الاسباني على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة ارتداء القميص الرقم 7 الأيقوني بدءاً من الموسم المقبل، لكن الجناح الايسر رفض ذلك.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة برنابيو ديجيتال أن اللاعب يفضل القميص ذي الرقم 11 الذي قد يصبح شاغراً في حالة رحيل ماركو أسينسيو عن الفريق في نهاية الموسم.

ويبدو أن القميص رقم 11 هو المفضل لدى فيني لأنه ارتداه حين كان لاعباً في ريال مدريد كاستيا، وفي المباراة الأخيرة مع البرازيل، وهو أراد الحصول على القميص عندما غادر غاريث بيل النادي، ولكن كان عليه أن يكتفي بالرقم 20.

القميص رقم 7 له تاريخ طويل في ريال مدريد حيث ارتداه أساطير مثل بوتراجينو وراؤول وكريستيانو رونالدو، ثم ماريانو وإيدين هازارد، لكن من الواضح أنهما ليسا على مستوى النجم البرتغالي.





