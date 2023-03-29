فيديو - بلجيكا تهزّ ألمانيا في عقر دارها وتكسر سلسلة عمرها 69 عاماً

فرض منتخب بلجيكا فوزاً مثيراً بنتيجة (3-2) على نظيره ومضيفه الألماني في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما خلال فترة التوقف الدولي.

وإذا كانت النتيجة لافتة في حدّ ذاتها، وفي مضمونها حيث سيطر الضيوف بالطول والعرض وسجلوا هدفين في الشوط الاول (يانيك كاراسكو وروميلو لوكاكو)، وانعكست الصورة الى آداء دفاعيّ في الشوط الثاني، وهدف ألمانيّ (فولكروغ) ردّ عليه دي بروين، ثم قلّص جنابري الفرق، يبقى الأهم ما سّجل من أرقام.

فبهذا الفوز، أنهى البلجيك مسلسل هزائم أمام ألمانيا دام 69 عاماً، وتحديداً منذ 26 أيلول - سبتمبر 1954، حين فازوا (2-0) في مباراة وديّة مماثلة، علماً أنهم فازوا على منافسهم 5 مرات فقط وتعادلوا معهم مرة واحدة وخسروا أمامهم 20 مرة في مجموع 26 مواجهة بينهما.

كما أن بلجيكا خسرت أمام ألمانيا في 15 مباراة متتالية رسمية وودية تخللها تعادل وحيد كان في العام 1982 وبنتيجة سلبية أمام "ألمانيا الغربية" آنذاك في وديّة دولية.