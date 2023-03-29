جديد قضية نيغريرا .. مُستجدّات تعكس نية تشوية صورة برشلونة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مستندات يمكن اعتبارها جديدة، دون تحديد مدى أهميتها، قد ظهرت في قضية اتهام برشلونة في فساد رياضي من خلال نيله خدمات استشارية من خوسيه نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الدوري الإسباني، وتقديمه دفعات مالية مشبوهة له.

وأشارت ماركا أن نيجريرا حصل على نصف مليون يورو من برشلونة، مقابل تزويد النادي بمقاطع فيديو لمباريات المنتخب الإسباني ومنتخبات وطنية أخرى خلال موندياليّ 2014 و2018 وأمم أوروبا 2016، وقد طلب المدعي العام هذه المقاطع لكن مسؤولي النادي الكاتالوني فشلوا في العثور عليها.

وترى أوساط كاتالونية أن هذا التسريب تافه وسطحي ولا يعني شيئاً، إذ يمكن لأي كان الحصول على مقاطع من هذا النوع، وتعتبر في ذلك سعياً واضحاً للمسعى الجاري لتشويه سمعة النادي.

