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كرة القدم

والد فيتور روكي في منشآت نادي برشلونة

2023-04-04 | 02:15
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والد فيتور روكي في منشآت نادي برشلونة
والد فيتور روكي في منشآت نادي برشلونة

صور لوالد ووكيل اعمال المهاجم في منشآت نادي برشلونة الاسباني

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لوالد ووكيل اعمال المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، لاعب نادي أتليتكو باراناينسي البالغ 17 عاماً، وهو يتواجد في منشآت نادي برشلونة الاسباني.
وكانت مصادر صحفية متعددة ذكرت أن برشلونة مصمم على التعاقد مع اللاعب، الذي "يملك مواصفات مميزة جعلت كشافي النادي يعجبون به بشدة".
وكان وفد من برشلونة سافر مؤخراً إلى البرازيل للتحدث مباشرة مع رئيس نادي أتليتكو باراناينسي، وشرح المشروع الرياضي المعدّ لفيتور روكي وعائلته، حيث يشترط النادي البرازيلي الحصول على 35 إلى 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب المعروف باسم "تيجرينيو".
ويقارن الجمهور روكي بالمهاجم رونالدو نازاريو ومهاجم أوروغواي لويس سواريز، وأشارت الصحف الى أن برشلونة في مقدمة السباق لنيل توقيعه، على الرغم من دخول إنتر وميلان الايطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الاسباني على الخط، حيث يعتمد النادي الكاتالوني على "رغبة اللاعب. 
 
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