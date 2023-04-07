هل يغيّر نادي تشيلسي اسمه؟

يمكن أن لا يختار نادي تشيلسي تغيير اسمه بسبب بند لا يعرفه الكثيرون يتعلق بملعبه الحالي، حيث كانت الخطط قيد الإعداد لسنوات للنادي للانتقال من ستامفورد بريدج والتوجه إلى ملعب أكبر.الا ان المالك السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ورئيس النادي الجدد الآن تود بوهلي وشريكه بهداد إقبالي، واجهوا عدة صعوبات متعلقة بهذا الانتقال.وكانت إحدى أبرز المشكلات، الترتيبات القانونية الفريدة لستامفورد بريدج التي تقول أن الملعب مملوك لآلاف المشجعين، ما يمنحهم الفرصة لقول رأيهم، ما إذا كان بإمكان تشيلسي الانتقال والاحتفاظ باسمه.كما يمتلك هؤلاء المشجعون حق التملك في الملعب، وسيتعين على المالكين شرائه من المجموعة للسماح لهم بالسيطرة عليه، وقد يكون هذا مفيداً، لأن بيع ستامفورد بريدج يمكن أن يساعد في توفير التمويل لأي مشروع جديد.وتبدو العملية بعيدة كل البعد عن البساطة، إذ يعتقد أن المشجعين منقسمون حول هذه القضية، حيث يشعر البعض بالسعادة في ستامفورد بريدج - الذي كان معقل النادي منذ عام 1905 - بينما نظر آخرون بحسد إلى الغريم توتنهام وملعبه الجديد الحديث.