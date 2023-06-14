جود بيلينغهام ينتقل رسميا إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تعاقده مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام القادم من بروسيا دورتموند لمدة ست سنوات.وسيدفع العملاق الإسباني 103ملايين يورو (88.5 مليون جنيه إسترليني) للاعب البالغ من العمر 19 عاما، بالإضافة إلى مكافآت محتملة متنوعة، يمكن أن تُوصل قيمة الصفقة إلى 133.9 مليون يورو (115 مليون جنيه إسترليني).وسيتم تقديم بيلينغهام ، الذي بدأ مسيرته في نادي برمنغهام سيتي، لجماهير الريال في حفل يوم الخميس.وسطع نجم بيلينغهام ضمن صفوف منتخب إنجلترا في كأس العالم في قطر، وقد تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم رغم فشل دورتموند في الفوز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة.