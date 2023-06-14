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كرة القدم

جود بيلينغهام ينتقل رسميا إلى ريال مدريد

2023-06-14 | 07:50
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جود بيلينغهام ينتقل رسميا إلى ريال مدريد
جود بيلينغهام ينتقل رسميا إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تعاقده مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام القادم من بروسيا دورتموند لمدة ست سنوات.وسيدفع العملاق الإسباني 103ملايين يورو (88.5 مليون جنيه إسترليني) للاعب البالغ من العمر 19 عاما، بالإضافة إلى مكافآت محتملة متنوعة، يمكن أن تُوصل قيمة الصفقة إلى 133.9 مليون يورو (115 مليون جنيه إسترليني).وسيتم تقديم بيلينغهام ، الذي بدأ مسيرته في نادي برمنغهام سيتي، لجماهير الريال في حفل يوم الخميس.وسطع نجم بيلينغهام ضمن صفوف منتخب إنجلترا في كأس العالم في قطر، وقد تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم رغم فشل دورتموند في الفوز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة.

وبحسب الأرقام الأولية للصفقة فإن بيلينغهام سيصبح ثاني أغلى لاعب إنجليزي، بعد الـ 100 مليون جنيه إسترليني التي دفعها مانشستر سيتي لأستون فيلا مقابل خدمات جاك غريليش.وتُعد صفقة بيلينغهام أيضا ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد بعد انتقال إيدين هازارد من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو في عام 2019.

وأثبت بيلينغهام الذي لعب 42 مباراة مع فريقه في موسم 2022-2023، وسجل 14 هدفا لصالح دورتموند، تألقه حيث أصبح في أكتوبر من العام الماضي أصغر قائد في تاريخ النادي عندما كان عمره 19 عاما فقط.
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