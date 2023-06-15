الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو لأعمال الهدم في ملعب الكامب نو

2023-06-15 | 03:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو لأعمال الهدم في ملعب الكامب نو
فيديو لأعمال الهدم في ملعب الكامب نو

تتقدم أعمال الهدم في ملعب الكامب نو بأقصى سرعة

تتقدم أعمال الهدم في ملعب الكامب نو بأقصى سرعة منذ بداية هذا الأسبوع، وفي منطقة "غول سور"، تعمل الآلات بشكل مكثف لهدم الواجهة وإزالة الحطام الوفير، بينما في مناطق أخرى من الملعب تعمل على إزالة السور والسلالم والهياكل المعدنية الأخرى.
وتقدم قناة يوتيوب "Espai Héctor" تغطية يومية للتقدم المحرز في العمل الذي سيستغرق عاماً حتى يكتمل، وخلال هذه الفترة سيلعب برشلونة مبارياته المُحتسبة على أرضه في ملعب مونتجويك الأولمبي، والمشاهد ليست لأصحاب القلوب الضعيفة والذيت تربطهم ذكريات عديدة مع الملعب.
وضع النادي "الحجر الأول" للملعب الجديد في 29  أيار - مايو عبر رئيسه جوان لابورتا، وسيتم الانتهاء من العمل في كامب نو الذي يتم تحديثه بالكامل في العام 2026، وسيحتوي الاستاد الجديد على مقاعد مغطاة تتسع لـ105000 متفرج.
 
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو لأعمال الهدم في ملعب الكامب نو

رياضة

كرة القدم

لأعمال

الهدم

الكامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريال مدريد وبرشلونة يسيطران على وسائل التواصل الاجتماعي
جود بيلينغهام ينتقل رسميا إلى ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ميسي يُسجّل أسرع هدف في مسيرته
10:22

فيديو - ميسي يُسجّل أسرع هدف في مسيرته

قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على نظيره الأسترالي

10:22

فيديو - ميسي يُسجّل أسرع هدف في مسيرته

قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على نظيره الأسترالي

تسجيلات صوتية تُدين روبينيو بتهمة الاغتصاب الجماعي
09:27

تسجيلات صوتية تُدين روبينيو بتهمة الاغتصاب الجماعي

اتهم روبينيو بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة شابة في إيطاليا

09:27

تسجيلات صوتية تُدين روبينيو بتهمة الاغتصاب الجماعي

اتهم روبينيو بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة شابة في إيطاليا

معادلة مُعقّدة قد تقود جوشوا كيميش الى برشلونة
09:26

معادلة مُعقّدة قد تقود جوشوا كيميش الى برشلونة

جوشوا كيميش هو أحد أبطال سوق الانتقالات

09:26

معادلة مُعقّدة قد تقود جوشوا كيميش الى برشلونة

جوشوا كيميش هو أحد أبطال سوق الانتقالات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023