فيديو لأعمال الهدم في ملعب الكامب نو

تتقدم أعمال الهدم في ملعب الكامب نو بأقصى سرعة منذ بداية هذا الأسبوع، وفي منطقة "غول سور"، تعمل الآلات بشكل مكثف لهدم الواجهة وإزالة الحطام الوفير، بينما في مناطق أخرى من الملعب تعمل على إزالة السور والسلالم والهياكل المعدنية الأخرى.وتقدم قناة يوتيوب "Espai Héctor" تغطية يومية للتقدم المحرز في العمل الذي سيستغرق عاماً حتى يكتمل، وخلال هذه الفترة سيلعب برشلونة مبارياته المُحتسبة على أرضه في ملعب مونتجويك الأولمبي، والمشاهد ليست لأصحاب القلوب الضعيفة والذيت تربطهم ذكريات عديدة مع الملعب.وضع النادي "الحجر الأول" للملعب الجديد في 29 أيار - مايو عبر رئيسه جوان لابورتا، وسيتم الانتهاء من العمل في كامب نو الذي يتم تحديثه بالكامل في العام 2026، وسيحتوي الاستاد الجديد على مقاعد مغطاة تتسع لـ105000 متفرج.