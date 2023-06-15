ريال مدريد وبرشلونة يسيطران على وسائل التواصل الاجتماعي

لا يزال قطبيّ كرة القدم الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة يسيطران على متابعات الأندية حول العالم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى حزيران - يونيو 2023، وذلك وفقاً للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).فقد تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر متابعة برصيد 363 مليون متابع (79.9 مليون متابع على تويتر، 135 مليوناً على إنستغرام،117 مليوناً على فيسبوك و30.8 مليوناً على تيك توك)، وخلفه برشلونة بإجمالي 342 مليون متابع (82.8 مليوناً على تويتر و119 مليونا على إنستغرام و112 مليونا على فيسبوك و28.3 على تيك توك).واحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثالث برصيد 206 ملايين متابع، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي (187 مليوناً) ثم يوفنتوس الإيطالي (144 مليوناً)، وحل الأهلي المصري في المركز الـ17 (44.8 مليوناً) والنصر السعودي في المركز التاسع عشر (32.2 مليون متابع).