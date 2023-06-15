كريستيانو رونالدو يشرح احتفاليته الشهيرة Siuuuuu

يسعد كريستيانو رونالدو برؤية احتفاله الشهير "Siuuuuu" يتحول إلى "ظاهرة عالمية"، وهو مشهد اعتاد كل مشجع لكرة القدم على رؤيته، إذ يقفز في الهواء ويستدير ويصرخ "Siuuu!" قبل أن يهبط بأذرع ممدودة.وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تم تقليد الاحتفال من قبل لاعبي كرة القدم وكذلك الرياضيين في الرياضات الأخرى.في حديثه إلى LiveScore، قال رونالدو إنه سعيد لرؤية احتفاله يكتسب شعبية، وأضاف "يبدو أنّ الاحتفاليّة انتشرت لتصبح ظاهرة عالمية، وأنا أحب عندما أرى لاعبين آخرين يفعلون ذلك، أو يرسل لي الناس مقاطع فيديو لأشخاص في رياضات أخرى أو أطفال صغار يفعلون ذلك، إنه أمر رائع".ورداً على سؤال حول أصول الاحتفال، قال في مقابلة سابقة "بدأت أقول Si، إنها مثل نعم، ثم لعبت مع ريال مدريد في الولايات المتحدة ضد تشيلسي ولا أعرف من أين بدأت بهذا الاحتفال".وختم "لقد سجلت الهدف واحتفلت بتلك الطريقة، كان الأمر طبيعياً، ومنذ ذلك الحين، بدأت في القيام بهذه الحركة وشعرت أن المشجعين يرون ذلك ويرددون كريستيانو، سييييووو .. الناس يتذكرونني بسبب ذلك، لذلك هذا جيد، وسأستمر في القيام بذلك على هذا النحو".