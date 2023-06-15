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كرة القدم

بايرن ميونيخ أمام عقوبة كبيرة وغرامات بسبب "تهرّب اجتماعي"

2023-06-15 | 08:50
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بايرن ميونيخ أمام عقوبة كبيرة وغرامات بسبب &quot;تهرّب اجتماعي&quot;
بايرن ميونيخ أمام عقوبة كبيرة وغرامات بسبب "تهرّب اجتماعي"

بسبب سنوات من المزايا الاجتماعية والتهرب من اشتراكات الضمان

سيكون على نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، أن يدفع نحو 200 ألف يورو، الى الجمارك بسبب سنوات من المزايا الاجتماعية غير المدفوعة، والتهرب من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأعلن مكتب الجمارك الرئيسي في ميونيخ، إصدار أمر دفع بقيمة نحو 200 ألف يورو بحق بايرن ميونيخ، ورسوم إضافية على الدفع المتأخر، بما يزيد عن 45 ألفاً و500 يورو. 
وقال مصدر معنيّ، أن بايرن ميونيخ ربما وظف عمالاً في أكاديمية الناشئين لأجل قصير، مقابل راتب شهري يبلغ 450 يورو، بين عاميّ 2016 و2021، وقد عملوا لساعات أطول من المتفق عليها، ولم ينالوا الحد الأدنى للأجور، ما يعني تجاهل أنظمة الضمان الاجتماعي.
 
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