احصاءات مّذهلة لإيرادات كرة القدم الأوروبية

بزيادة 7% مقارنة بموسم 2020-2021 قبل الفائت، ارتفعت عائدات كرة القدم الأوروبية إلى 29.5 مليار يورو في الموسم 2021-2022، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي.وأكدت الشركة في تقريرها السنوي، أن هذا النمو يعود الى إيرادات التذاكر والإيرادات التجارية، وانتهاء القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وأشارت الى أن مداخيل البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا) نمت بنسبة 10% ووصلت إلى 17.2 مليار يورو.وكان الدوري الإنجليزي الممتاز في الطليعة، حيث حقق أكبر قدر من الإيرادات، بلغ 6.4 مليار يورو في 2021-2022، أي بزيادة 12% خلال عام واحد، وتلاه الدوري الإسباني (3.3 مليار يورو بزيادة 5%).