صور - اينفانتينو زار معكسر منتخب البرازيل في برشلونة

معكسر منتخب البرازيل في برشلونة

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني اينفانتينو، بزيارة الى معكسر منتخب البرازيل الجاري في مدينة داني خاركي الرياضية في برشلونة، والتقى مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده رامون مينزيس مؤقتاً.



وتلعب البرازيل مباراتين وديتين، أولاهما غداً السبت مع غينيا، وثانيهما مع السنغال بطل افريقيا يوم العشرين من الشهر الجاري في لشبونة.

وأعلن اينفانتينو تشكيل لجنة خاصة بقيادة فينيسيوس جونيور، مهاجم البرازيل وريال مدريد مؤلفة من لاعبين، بهدف اقتراح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة. وتلعب البرازيل مباراتين وديتين، أولاهما غداً السبت مع غينيا، وثانيهما مع السنغال بطل افريقيا يوم العشرين من الشهر الجاري في لشبونة.وأعلن اينفانتينو تشكيل لجنة خاصة بقيادة فينيسيوس جونيور، مهاجم البرازيل وريال مدريد مؤلفة من لاعبين، بهدف اقتراح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.



