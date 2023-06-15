معادلة مُعقّدة قد تقود جوشوا كيميش الى برشلونة

جوشوا كيميش (28 عاما) هو أحد أبطال سوق الانتقالات، اذ ان اللاعب الألماني هو أحد الأسماء التي تفكر الإدارة الرياضية لنادي برشلونة فيها لتعويض خسارة سيرجيو بوسكيتس، على الرغم من أنها لن تكون عملية سهلة.يقول اللاعب "لا يزال أمامي، كما يعلم الجميع، عامين متبقيين في عقدي ولدين خطط كبيرة في البايرن"، لينأى بنفسه عما يقال في الصحف عن احتمال انتقاله الى برشلونة، ولكن يبدو أن هناك لاعبين يمكنهما فتح الأبواب أمام انجاح الأمر ... ديكلان رايس ومويسيس كايسيدو.ديكلان رايس، (24 عاما)، سيغادر وست هام بعد فوزه بدوري المؤتمر الاوروبي قبل بضعة أيام، حيث أكد رئيس "الهامرز" ديفيد سوليفان ذلك بقوله "وعدناه بالسماح له بالرحيل، وعرضنا عليه 230 ألف يورو في الأسبوع قبل 18 شهراً، لكنه رفض، ولا يمكننا الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون معنا".وفي إنجلترا، يقولون أن اللاعب قريب من الانضمام إلى أرسنال مقابل نحو 100 مليون يورو، وهو ما سيجعل المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا ينسى أمنيته القديمة بضم مويسيس كايسيدو (21 عاماً)، الذي رفض برايتون بيعه سابقاً.ومع وصول رايس المحتمل الى ارسنال، وثورة بايرن ميونيخ التطويرية، ونجاح كايسيدو المتزايد محلياً ودولياً، جعله هدفاً لكبار أوروبا و"الألمان" بينهم، وقد يُشكل ضمّه والتعاقد مع كونراد لايمر (26 عاما) ميزة في مركز المحور، في حال قرر كيميش مغادرة الفريق البافاري.