تسجيلات صوتية تُدين روبينيو بتهمة الاغتصاب الجماعي

اتهم روبينيو بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة شابة في إيطاليا

كان ذلك في العام 2013، أثناء الدفاع عن قميص ميلان، عندما اتهم روبينيو بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة شابة في إيطاليا، وتمت ادانته بالتهمة، لكن بلاده رفضت تسليمه الى الدولة الاوروبية لينال عقابه.

وبالأمس، نشرت البوابة البرازيلية الالكترونية (UOL) صوتيات كان قد أرسلها لاعب كرة القدم السابق إلى أصدقائه بعد الحادثة المزعومة.

وفي الصوتيات المسجلة قال روبينيو "نمت معها، فجرّتني وغادرت، وبقي الآخرون هناك، لم تكن الكاميرا ستسجلني وأنا نائم مع الفتاة، لأنني إذا لم أكن سأمارس الجنس برفقة، كيف تتذكر الفتاة المجنونة ذلك؟".

وأضاف روبينيو بثقة "كل من لمسها موجود في البرازيل، وملاحقة هؤلاء الناس الموجودين في البرازيل أمر غريب، اللعنة عليهم .. هذا لن ينتهي الى أي شيء".

