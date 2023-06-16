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كرة القدم

لوحة عملاقة للاحتفال بألقاب عالمية أربعة

2023-06-16 | 04:32
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لوحة عملاقة للاحتفال بألقاب عالمية أربعة
لوحة عملاقة للاحتفال بألقاب عالمية أربعة

رفع اتحاد دول اميركا الجنوبية (الكونميبول) لوحة عملاقة على مقرّه

رفع اتحاد دول اميركا الجنوبية (الكونميبول) لوحة عملاقة على مقرّه أبدى فيها افتخاره بالبطولات الاربع التي أحرزتها منتخبات القارة في النسخ الأخيرة لهذه البطولات، وكتب عليها "الكؤوس الاربعة في المنزل".
فقبل أيام، وتحديداً في 11 الشهر الجاري، تغلبت الأوروغواي على ايطاليا (1-0)، وأحرزت لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، التي أقيمت في الأرجنتين.
ونالت الأرجنتين لقب كأس العالم للرجال التي استضافتها دولة قطر بتغلبها في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي.
وأحرزت البرازيل الميدالية الذهبية لألعاب طوكيو الأولمبية 2020 بتغلبها في المباراة النهائية على اسبانيا (2-1).
وفي 17 تشرين الثاني - نوفمبر 2019، أحرزت البرازيل لقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً التي استضافتها على أرضها بتغلبها في المباراة النهائية على المكسيك (2-1).
 
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