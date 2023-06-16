والدة كيليان مبابي باتت تمثّل لاعبين جدد كوكيلة لهم

فايزة العماري، التي تعمل كوكيل لابنيها كيليان وإيثان مبابي، شرعت في تمثيل لاعبي كرة قدم آخرين، وفقا لتقارير نشرتها صحيفة ليكيب.وستقوم المحامية ولاعبة كرة اليد المحترفة السابقة بتجنيد العديد من اللاعبين، وعميلها الأول هو المهاجم ريان شرقي، الشاب الواعد الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، ويلعب حاليا مع ليون، ويحظى باهتمام باريس سان جيرمان.وأضافت الصحيفة أن الاتفاق على تمثيل شرقي، تم التوصل إليه قبل عدة أسابيع، مع العماري، كونها رئيسة الشركة الباريسية KEWJF، التي سميت على اسم الأحرف الأولى من أسماء أفراد الأسرة، واعتنت في البداية بإبنيها كيليان (24 عاما) وإيثان (16 عاما).