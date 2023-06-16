فابيو كانافارو قاد درّاجته 254 كيلومتراً كُرمى لعيون نابولي

أكمل فابيو كانافارو، بطل بكأس العالم سابقا، والفائز بالكرة الذهبية، رحلة طولها 158 ميلاً، كان قد تعهد بالقيام بها إذا فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.ونشأ المدافع الإيطالي في نابولي، وجاء من خلال نظام الشباب في النادي، ولعب 68 مباراة مع الفريق الأول، قبل أن يلعب مع بارما وإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد.وجاءت لحظة تتويج كانافارو على المستوى الدولي في العام 2006، عندما قاد إيطاليا إلى مجد كأس العالم، وهو إنجاز حصل بفضله على الكرة الذهبية في وقت لاحق من ذلك العام.لكن فابيو كان يتذكر دائماً جذوره، ويصر على أنه سيقود دراجته من روما إلى نابولي، إذا فاز فريق مسقط رأسه بلقب الدوري المحلي.ولم يفز نابولي باللقب منذ العام 1990، عندما قاده دييجو مارادونا إلى لقب الدوري الإيطالي، ثم انتهى الانتظار الطويل للقب الشهر الماضي، عندما تفوق الفريق على لاتسيو الثاني بفرق 16 نقطة، ما دفع بكانافارو للايفاء بكلمته، حيث ركب مسافة 254 كيلومتراً من روما إلى نابولي في أقل من سبع ساعات.