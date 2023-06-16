الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فابيو كانافارو قاد درّاجته 254 كيلومتراً كُرمى لعيون نابولي

2023-06-16 | 04:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فابيو كانافارو قاد درّاجته 254 كيلومتراً كُرمى لعيون نابولي
فابيو كانافارو قاد درّاجته 254 كيلومتراً كُرمى لعيون نابولي

كان قد تعهد بالقيام بها إذا فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي

أكمل فابيو كانافارو، بطل بكأس العالم سابقا، والفائز بالكرة الذهبية، رحلة طولها 158 ميلاً، كان قد تعهد بالقيام بها إذا فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.
ونشأ المدافع الإيطالي في نابولي، وجاء من خلال نظام الشباب في النادي، ولعب 68 مباراة مع الفريق الأول، قبل أن يلعب مع بارما وإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد.
وجاءت لحظة تتويج كانافارو على المستوى الدولي في العام 2006، عندما قاد إيطاليا إلى مجد كأس العالم، وهو إنجاز حصل بفضله على الكرة الذهبية في وقت لاحق من ذلك العام.
لكن فابيو كان يتذكر دائماً جذوره، ويصر على أنه سيقود دراجته من روما إلى نابولي، إذا فاز فريق مسقط رأسه بلقب الدوري المحلي.
ولم يفز نابولي باللقب منذ العام 1990، عندما قاده دييجو مارادونا إلى لقب الدوري الإيطالي، ثم انتهى الانتظار الطويل للقب الشهر الماضي، عندما تفوق الفريق على لاتسيو الثاني بفرق 16 نقطة، ما دفع بكانافارو للايفاء بكلمته، حيث ركب مسافة 254 كيلومتراً من روما إلى نابولي في أقل من سبع ساعات.
 
مقالات ذات صلة
فابيو كانافارو قاد درّاجته 254 كيلومتراً كُرمى لعيون نابولي

رياضة

كرة القدم

كانافارو

درّاجته

كيلومتراً

كُرمى

لعيون

نابولي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العدالة الايطالية تطارد روبينيو في عقر داره
والدة كيليان مبابي باتت تمثّل لاعبين جدد كوكيلة لهم

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ميسي الناطق بالصينية يُشعل وسائل التواصل
08:27

فيديو - ميسي الناطق بالصينية يُشعل وسائل التواصل

حظي تواجد ميسي في الصين باهتمام شعبي وإعلامي كبير

08:27

فيديو - ميسي الناطق بالصينية يُشعل وسائل التواصل

حظي تواجد ميسي في الصين باهتمام شعبي وإعلامي كبير

العدالة الايطالية تطارد روبينيو في عقر داره
08:26

العدالة الايطالية تطارد روبينيو في عقر داره

روبينيو أدين في إيطاليا بالمشاركة في اعتداء جنسي جماعي

08:26

العدالة الايطالية تطارد روبينيو في عقر داره

روبينيو أدين في إيطاليا بالمشاركة في اعتداء جنسي جماعي

والدة كيليان مبابي باتت تمثّل لاعبين جدد كوكيلة لهم
04:37

والدة كيليان مبابي باتت تمثّل لاعبين جدد كوكيلة لهم

شرعت في تمثيل لاعبي كرة قدم آخرين

04:37

والدة كيليان مبابي باتت تمثّل لاعبين جدد كوكيلة لهم

شرعت في تمثيل لاعبي كرة قدم آخرين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023