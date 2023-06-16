العدالة الايطالية تطارد روبينيو في عقر داره

حددت محكمة العدل العليا في البرازيل، الثاني من شهر آب - أغسطس المقبل، موعداً لتقرير خطوتها التالية في شأن طلب السلطات الإيطالية أن يقضي نجم كرة القدم السابق روبينيو، عقوبة السجن تسع سنوات في البرازيل.وسوف تدرس المحكمة الطلب الى السلطات الإيطالية ترجمة قضية روبينيو إلى اللغة البرتغالية وإرسالها للسلطات البرازيلية لتحليلها ودراستها، بناء على طلب محامي اللاعب السابق.وكان روبينيو قد أدين في إيطاليا في العام 2017 بالمشاركة في اعتداء جنسي جماعي وقع في مدينة ميلانو في العام 2013 حينما كان لاعبا لميلان، ثم أيدت المحكمة العليا الإيطالية سجنه لتسع سنوات، في العام 2022، وتم إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.وينفي روبينيو الذي يعيش في مدينة سانتوس الاتهام، ويؤكد أنه أقام علاقة جنسية بالتراضي داخل حانة مع امرأة شابة، كما فعل خمسة من أصدقائه.