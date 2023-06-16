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كرة القدم

فيديو - ميسي الناطق بالصينية يُشعل وسائل التواصل

2023-06-16 | 08:27
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فيديو - ميسي الناطق بالصينية يُشعل وسائل التواصل
فيديو - ميسي الناطق بالصينية يُشعل وسائل التواصل

حظي تواجد ميسي في الصين باهتمام شعبي وإعلامي كبير

على الرغم من مغادرته، فقد حظي تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصين مع منتخب بلاده باهتمام شعبي وإعلامي كبير.
ووصل الاهتمام الى ذروته مع محاولة ميسي التحدث بالصينية، حيث جرى تداول مقطع فيديو له خلال مقابلة صحفية وهو يحاول قول عبارة "دوان وو آن كانغ" أي "مهرجان قارب تنين سعيد"، فتناقضت الآراء حيث رآه البعض "أعظم متحدث بالصينية"، فيما وجد آخرون الأمر مثيرا للمرح والضحك.
وكان ميسي سجل أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته حين قاد منتخب بلاده الى الفوز على نظيره الاسترالي (2-0) على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين.
 
 
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