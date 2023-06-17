منتخب الجزائر يحتفي بإنجازات لاعبيه الدولية

على هامش المباراة المرتقبة بين أوغندا وضيفتها الجزائر

على هامش المباراة المرتقبة بين أوغندا وضيفتها الجزائر، المقررة عصر يوم غد الأحد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، احتفل "الأخضر" بالانجازات التي حققها عدد من لاعبيه خلال الموسم المنتهي حديثاً.

فقد حصد رياض محرز ثلاثية تاريخية مع فريقه الانجليزي مانشستر سيتي، وهي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، ونال سعيد بن رحمة لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه وست هام يونايتد الانجليزي، فيما تُوّج نادي اتحاد العاصمة بكأس الاتحاد الإفريقي.

ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته السادسة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) متقدماً على تنزانيا وأوغندا (4) والنيجر (2).

