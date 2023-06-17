صورة - ساعة محمد صلاح بطلة عيد ميلاده !!

خلال احتفاله مع زملائه في المنتخب بعيد ميلاه الـ31

خلال احتفاله مع زملائه في منتخب مصر، بعيد ميلاه الحادي والثلاثين، لفت الانتباه ساعة باهظة الثمن، مصنوعة من الأحجار الكريمة، يضعها النجم المصري محمد صلاح في معصم يده.

وأقيم الاحتفال بعد بعد فوز "الفراعنة" على غينيا (2-1) وتأهلهم رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، ونشر صلاح صورتين منه، الأولى برفقة زملائه، والثانية وهو يقطع كعكة عيد ميلاده، وقد بانت الساعة واضحة في معصمه.

ووفق (Egypt Celebrities Watches)، تحتوي هذه الساعة على 40 قطعة من الأحجار الكريمة، وهي من ماركة أوديمار بيجيه، ويصل سعرها إلى نحو 75 ألف دولار.