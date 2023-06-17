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كرة القدم

فيديو - اسبانيا تختتم احتفالها بإقصاء ايطاليا وتستعد لمواجهة كرواتيا

2023-06-16 | 23:09
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فيديو - اسبانيا تختتم احتفالها بإقصاء ايطاليا وتستعد لمواجهة كرواتيا
فيديو - اسبانيا تختتم احتفالها بإقصاء ايطاليا وتستعد لمواجهة كرواتيا

تلعب إسبانيا ليل غد مع كرواتيا في نهائي دوري الامم الاوروبية

يلعب منتخب إسبانيا ليل غد الأحد بمواجهة كرواتيا في المباراة النهائية لدوري الامم الاوروبية، بعدما نجح في تجاوز ايطاليا (2-1) في مباراة صعبة في نصف النهائي، حيث قدم فريق المدرب لويس دي لا فوينتي الجديد مباراة جيدة، احتفل بعدها في نفق غرفة تغيير الملابس (الفيديو).
وكان منتخب اسبانيا تصدّر مجموعته في الدور الاول برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاث انتصارات على سويسرا (1-0) والتشيك (2-0) والبرتغال (1-0)، وتعادلين مع البرتغال (1-1) والتشيك (2-2)، وخسارة أمام سويسرا (0-1)، متقدماً على البرتغال (10) وسويسرا (9) جمهورية التشيك (4).
أما منتخب كرواتيا، فتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، متقدماً على الدانمارك (12) وفرنسا (5) والنمسا (4)، مُسجّلاً أربع انتصارات على الدانمارك (1-0) و(2-1) وفرنسا (1-0) والنمسا (3-1)، وتعادل واحد مع فرنسا (1-1)، وخسارة وحيدة أمام النمسا (0-3)، ثم هزم هولندا (4-2) في نصف النهائي.
 
 
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فيديو - اسبانيا تختتم احتفالها بإقصاء ايطاليا وتستعد لمواجهة كرواتيا

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