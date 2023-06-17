شاكيرا تكشف جانباً مجهولاً من علاقة بيكيه وجوارديولا

نشرت صحيفة "إلبايس" جزءاً من تصريحات الفنانة شاكيرا، خلال المحاكمة المرفوعة ضدها من وزارة الخزانة الاسبانية بسبب احتيال ضريبي مزعوم لسنوات بقيمة 14.5 مليون يورو.وكان أحد الأجزاء الأكثر إثارة للدهشة، عندما كشفت عن العلاقة المعقدة لشريكها السابق جيرارد بيكيه مع مدربه السابق بيب جوارديولا، حيث قالت "كان لجيرارد علاقة معقدة للغاية مع برشلونة، وبالاخص مع غوارديولا، كانت علاقة متوترة للغاية، كان يعيش وضعا جعله يعاني كثيراً".وأضافت الفنانة الكولومبية متحدثة عن بداية علاقتها بشريكها السابق "كانت علاقتنا مضطربة للغاية، لأن حياتنا المهنية لم تتحد، كان الأمر أشبه بجمع الماء والنفط،. كنت رحالة وكان عليه أن يفي بجدول زمني في فريقه".