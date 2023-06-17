هل يكون زلاتان إبراهيموفيتش مديراً لنادي ميلان؟

أجرى زلاتان إبراهيموفيتش محادثات مع ميلان بشأن قيامه بتسلّم وظيفة إدارية في النادي، بعد أن أنهى اللاعب السويدي، مسيرته الكروية اللامعة قبل عشرة أيام فقط.ويفكر المهاجم الأسطوري في خطواته التالية في كرة القدم، فييما يتطلع ميلان إلى إدخال عنصر جديد، ليكون بمثابة "حلقة وصل بين الإدارة والفريق"، وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن المنصب سيطلق عليه اسم "مدير النادي"، وأن إبراهيموفيتش لن يحل محل ستيفانو بيولي كمدرب.وأجرى نجم مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق مناقشات حول تولي المنصب، لكنه لا يزال غير مقتنع بالفكرة، و سيأخذ إبراهيموفيتش وقته قبل اختيار خطوته المهنية التالية، كما أنّ ميلان مستعد لانتظاره لاتخاذ القرار قبل الانتقال إلى أهداف أخرى.