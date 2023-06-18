للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب البرازيلي باللون الأسود

فوز "السيليساو" بنتيجة (4-1) على غينيا

للمرة الأولى في تاريخه، ارتدى المنتخب البرازيلي زيّـاً أسود بالكامل، خلال مباراته الودية ضد غينيا، التي جرت ليل أمس السبت، وانتهت الى فوز "السيليساو" بنتيجة (4-1)، سجلها للفائز جويلنتون ورودريغو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور.

جرت المباراة في مدينة برشلونة الإسبانية، واتدى خلالها زملاء فينيسيوس جونيور القمصان السوداء في رسالة ضد العنصرية، بعد تعرّض لاعب ريال مدريد لإساءات عنصرية لأكثر من مرة خلال مباريات الموسم الماضي.

ما حصل، دفع برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الى تعيين فينيسيوس لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية، وكتب حساب "الفيفا" على تويتر "يوم البرازيل، خطوة مهمة في مكافحة العنصرية .. دعونا نذهب لتحقيق النصر داخل وخارج الملعب، لا مزيد من العنصرية في كرة القدم والمجتمع".

