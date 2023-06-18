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كرة القدم

سان جيرمان فشل في اقناع ناجلسمان وأرتيتا .. هذا هو الحلّ

2023-06-18 | 03:56
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سان جيرمان فشل في اقناع ناجلسمان وأرتيتا .. هذا هو الحلّ
سان جيرمان فشل في اقناع ناجلسمان وأرتيتا .. هذا هو الحلّ

حاول إقناع مدرب أرسنال ليصبح مديره الفنيّ الجديد

ذكرت "RMC Sport" أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسيّ درس فكرة التعاقد مع مدرب "المدفعجية"، الاسباني ميكيل أرتيتا، ليحل محل الفرنسي كريستوف جالتييه، حيث حاول إقناع مدرب أرسنال ليصبح مديره الفنيّ الجديد، بعد فشله في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع الألماني جوليان ناجلسمان.
وقام لويس كامبوس، المدير الرياضي في سان جيرمان، بإجراء محادثات مع أرتيتا، على أمل جذب المدرب الإسباني إلى فرنسا، بعد أن كانت كتيبته على بُعد بوصات من كسر هيمنة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولحسن حظ مشجعي أرسنال، نُقل عن كامبوس أنه "متشائم" بشأن فرصه في إقناع أرتيتا، الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات في العام 2025، بعد أن وقع عقداً جديداً العام الماضي فقط، وقد يحوّل كامبوس تركيزه الى مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو.
 
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سان جيرمان فشل في اقناع ناجلسمان وأرتيتا .. هذا هو الحلّ

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