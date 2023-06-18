فيديو - جوان لابورتا في قطر .. ماذا يفعل في الدوحة؟

يزور رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا العاصمة القطرية الدوحة، وتؤكد معلومات أنّ الزيارة لها أغراض تجارية وسعي للحصول على رعاية لصالح العلامة التجارية لبرشلونة للموسم المقبل.ويريد نادي برشلونة تقليل الراتب الجماعي للاعبين من خلال بيع بعضهم وتأمين دخل غير عادي يسمح له بتعزيز وضعه، ما دفع بلابورتا الى تزخيم اتفاقيات رعاية مختلفة، وإنشاء تحالفات تدمج بين الحاضر والمستقبل.ويضاف إلى ذلك، رحلات إلى الشرق الأوسط، حيث سافر لابورتا إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، ويتواجد في الوقت الحاضر في قطر، في زيارة تهدف وفق الصحفي شاي لوغاسي من "برشلونة تايمز"، إلى إقلمة اتفاقيات تجارية تفيد النادي.وكان في استقبال وفد نادي برشلونة محمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة "بلدي القابضة" و"بلدي إكسبريس"، وقال لابورتا أنّ سبب الزيارة "سري للغاية لأننا نبني علاقتنا".وتلقى رئيس النادي الكاتالوني، بطل الدوري الإسباني، هدية قيّمة في قطر هي عبارة عن سيف عربي ذي قيمة كبيرة.