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كرة القدم

جيرارد بيكيه وكلارا شيا الى زواج قريب .. وشاكيرا تُغنّي !!

2023-06-18 | 04:11
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جيرارد بيكيه وكلارا شيا الى زواج قريب .. وشاكيرا تُغنّي !!
جيرارد بيكيه وكلارا شيا الى زواج قريب .. وشاكيرا تُغنّي !!

جيرارد بيكيه وكلارا شيا على استعداد لاتخاذ خطوة كبيرة

كانا في حالة حب لبضعة أشهر فقط، ومع ذلك يبدو ان جيرارد بيكيه وكلارا شيا باتا على استعداد لاتخاذ خطوة كبيرة في علاقتهما، حيث ذكر برنامج (Telecinco Socialité)، أن الارتباط سيكون واقعاً عاجلا وليس آجلا.
ووفقا لما ذكرت الاعلامية نوريا مارين، سيعلن لاعب كرة القدم السابق والعاملة في مجال التسويق عن ارتباطهما يوم السبت المقبل .. لكن لماذا هذا اليوم؟، لآنه ببساطة سيكون مهماً للغاية في حياة العائلة الكاتالونية، حيث يتزوج فيه مارك بيكيه، شقيق جيرارد.
وقالت مارين "كل شيء جاهز تقريبا، لكنهما سيستفيدان من هذا اليوم لإبلاغ القرار إلى عائلاتهما وأصدقائهما"، متجاهلين كل الانتقادات وخصوصاً الهجمة الغنائية المضادة التي قامت بها شاكيرا ضد شريكها السابق.
 
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