جوانا سانز تنسف الاتهامات بعلاقات مع حكيمي ورودريغيز

بلغت جوانا سانز الحادية والثلاثين من العمر، وهي تناضل للتغلب على وفاة والدتها، وعلى موقفها من زوجها داني ألفيس، الذي لا يزال مسجونا في برشلونة بتهمة الاغتصاب المزعوم في أحد الملاهي الليلية في المدينة.ولكن، يبدو أن سانز تحاول أن تعيش حياتها، حيث سافرت الى كولومبيا مع صديق، ثم انتقلت الى المكسيك برفقة سول رينالدي، وهو صديق لاعب أتلتيكو مدريد السابق "توتو" سالفيو.ويعني ذلك، أن كل ما قيل عن علاقة مزعومة تعيشها عارضة الازياء الاسبانية مع النجم المغربي أشرف حكيمي أو مع النجم الكولومبي خيمس رودريغيز، هو محض افتراء وغير صحيح.