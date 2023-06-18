إعلامية تطالب شاكيرا بالغناء ضد وزارة الخزانة الاسبانية

كان هناك أربع أغنيات كرستها الفنانة شاكيرا مباشرة لشريكها السابق جيرارد بيكيه، منذ أن أعلنا انفصالهما، بدءا من (Te Felicito)، ومروراً بـ(Monotonía)، ووصولاً الى (Te queda grande).وبعد تصريحاتها الأخيرة في المحاكمة الجارية حالياً بتهمة احتيالها الضريبي، بموجب اتهام من وزارة الخزانة الاسبانية، اكتسبت شاكيرا مساحة واسعة من العناوين الرئيسية في الصحف ووسائل الاعلام والتواصل.ومن أبرز المهتمين، المذيعة سوزانا غريسو، التي قدّمت نصيحة الى شاكيرا حظيت بإشادة كبيرة "إذا أصدرت أغنية ضد وزارة الخزانة، فسيكون لديها دعم أكبر من تلك الأغاني التي غنتها ضد بيكيه".ودافعت الصحفية عن قرار شاكيرا بالعيش في أميركا وقالت "أن صناعة الموسيقى في ميامي أعلى بكثير مما هي عليه في إسبانيا، ميامي هي قاعدة أفضل من برشلونة".